Медведь ранил двух военных на базе на Аляске, где встречались Путин и Трамп

Дикий медведь ранил двух военнослужащих американской военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где в августе 2025 года проходили переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет агентство AP.

Источник: Life.ru

«Двое американских военных столкнулись с бурым медведем на гористой тренировочной местности… Инцидент произошёл в четверг в Арктик-Вэлли», — говорится в публикации. Военные применили против хищника слезоточивый газ. В каком они состоянии, неизвестно.

Ранее американские военнослужащие, развёрнутые у берегов Ближнего Востока, пожаловались на питание на авианосцах Tripoli и Abraham Lincoln. Вместо нормальной еды бойцов начали кормить меньшим количеством еды, а её качество упало. в В целом, моральный дух военных «Tripoli и Abraham Lincoln», писали СМИ.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
