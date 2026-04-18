Недавно сообщалось о конкретном факте искажении истории в Молдавии. Так, в молдавском школьном пособии по истории американские бомбардировщики на иллюстрации выдали за советские. Ранее общественность Молдавии уже возмущалась из-за того, что в учебниках для 12-х классов «История румын» присутствует героизация нацизма. Еврейская община требовала изъять эти пособия и даже была готова профинансировать их переиздание, но Министерство образования отказалось. Теперь проблема вскрылась и в учебниках для девятиклассников.