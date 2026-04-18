На нефтебазе в Тихорецке произошел пожар из-за атаки дронов. Военная операция, день 1515-й

В течение ночи беспилотники ВСУ атаковали регионы России. В Ленинградской области сбиты 27 дронов, в районе порта Высоцк произошло возгорание, его тушат. На нефтебазе в Тихорецке Краснодарского края возник пожар, пострадавших нет. Резервуар с остатками топлива загорелся из-за сбитого БПЛА в Севастополе. Беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске Самарской области, никто не пострадал. Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска временно не принимают и не выпускают рейсы, сообщает Росавиация. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:23 В Самарской области сбитый беспилотник упал в городе Новокуйбышевск в непосредственной близости от роддома, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. В здании выбиты стекла, пострадавших нет. Все пациентки и дети переведены в соседние медучреждения.

08:17 В Севастополе после падения сбитого БПЛА загорелся резервуар с топливом в районе микрорайона Казачья Бухта, сообщает губернатор Михаил Развожаев.

«Площадь пожара небольшая. Никто из людей не пострадал», — отметил он.

08:11 На нефтебазе в Тихорецке Краснодарского края произошел пожар, пострадавших нет, сообщает ТАСС.

08:05 В Ленинградской области за ночь были сбиты 27 беспилотников противника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется.

Пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано», — отметил он.

08:00 Сегодня 1515-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше