На нефтебазе в Тихорецке произошел пожар из-за атаки дронов. Военная операция, день 1515-й

08:23 В Самарской области сбитый беспилотник упал в городе Новокуйбышевск в непосредственной близости от роддома, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. В здании выбиты стекла, пострадавших нет. Все пациентки и дети переведены в соседние медучреждения.
08:17 В Севастополе после падения сбитого БПЛА загорелся резервуар с топливом в районе микрорайона Казачья Бухта, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
«Площадь пожара небольшая. Никто из людей не пострадал», — отметил он.
08:11 На нефтебазе в Тихорецке Краснодарского края произошел пожар, пострадавших нет, сообщает ТАСС.
08:05 В Ленинградской области за ночь были сбиты 27 беспилотников противника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется.
08:00 Сегодня 1515-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.