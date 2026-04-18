Пенсионеров могут заставить поменять паспорта

Депутат Государственной думы Игорь Антропенко предложил ввести дополнительную обязательную замену внутреннего паспорта для граждан, достигших 60-летнего возраста.

С такой инициативой он выступил в комментарии агентству РИА Новости.

По его словам, необходимость нововведения обусловлена увеличением средней продолжительности жизни в стране, которая уже превысила 74 года, а также возрастными изменениями внешности, способными осложнять процедуру идентификации личности.

Парламентарий отметил, что введение дополнительной замены документа позволит снизить количество спорных ситуаций при проверке личности и упростит соответствующие процедуры. В качестве примера он привел практику с заграничными паспортами, которые подлежат регулярному обновлению каждые 10 лет, в отличие от внутренних, где после 45 лет плановой замены не предусмотрено.

Антропенко также обратил внимание, что вопрос актуален при прохождении контроля на транспортных объектах — в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, где сотрудники служб безопасности сопоставляют фотографию в документе с внешностью пассажиров.