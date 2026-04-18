Пенсионеров могут заставить поменять паспорта

Парламентарий отметил, что введение дополнительной замены документа позволит снизить количество спорных ситуаций при проверке личности и упростит соответствующие процедуры. В качестве примера он привел практику с заграничными паспортами, которые подлежат регулярному обновлению каждые 10 лет, в отличие от внутренних, где после 45 лет плановой замены не предусмотрено.