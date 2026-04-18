Лукашенко прокомментировал версию о переговорах Белоруссии с США «против России»

Белоруссия ведет диалог с США не «против России» и не «против Китая», сказал президент республики Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
Минск, по словам Лукашенко, продолжает считать Москву и Пекин друзьями и помнит, что Россия и Китай открыли ему дверь, когда американцы и европейцы объявляли санкции.
«Почему я должен сегодня против них вести какой-то диалог и какую-то политику?» — сказал Лукашенко.
В Минске, как сообщалось, планируется провести встречу представителей Белоруссии и США, в ходе которой главной темой предположительно станет урегулирование украинского конфликта.
