18 новых схем обмана: Генпрокуратура Казахстана предупредила о серьезной угрозе

17 апреля 2026 года под председательством Генерального прокурора Казахстана Берика Асылова прошло заседание Координационного совета по противодействию киберпреступности, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В ходе заседания было отмечено, что за последние три месяца количество киберпреступлений снижается.

По данным ведомства, в 2026 году число таких правонарушений сократилось на 15,1% (с 6216 до 5275).

Положительная динамика, как уточнили в Генпрокуратуре, стала результатом скоординированной работы государственных органов и перехода к проактивному реагированию на преступные угрозы.

«В сфере кредитования усилены меры безопасности: введен “период охлаждения”, обязательное личное присутствие при оформлении первого займа и другие защитные механизмы. Также внесены изменения в сфере связи: запрещены SIM-боксы, внедрена биометрическая регистрация абонентов, а операторы обязаны использовать антифрод-системы и блокировать мошеннические звонки».Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Кроме того, введена уголовная ответственность за дропперство.

Далее сказано, что с момента вступления в силу статьи 232−1 («Незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег») Уголовного кодекса РК зарегистрировано 446 дел.

Еще через Антифрод-центр при Национальном банке уже заблокировано 2,8 млрд тенге, связанных с мошенническими операциями.

Особо подчеркнуто, что в структуре Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК создан Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности.

С 18 апреля 2026 года за Комитетом законодательно закрепляется новая функция — прогнозно-аналитическая деятельность, включая выработку рекомендаций для государственных органов.

Анализ Центра показал, что значительная часть мошеннических звонков осуществляется через мессенджеры (прежде всего WhatsApp), что свидетельствует о смещении активности преступников за пределы традиционной телеком-инфраструктуры.

Центром выявлены 18 новых киберугроз, включая использование преступниками за рубежом SMS-бластеров (устройства для массовой рассылки сообщений в обход операторов связи); фишинговые рассылки и дипфейк-технологии; схемы с использованием подменных номеров и незарегистрированных SIM-карт.

К примеру, 4 апреля 2026 года впервые в стране изобличен такой случай применения использования SMS-бластера, что подтверждает способность правоохранительных органов оперативно выявлять и пресекать новые формы киберпреступности.