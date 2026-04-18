«Я не их сукин сын»: Лукашенко рассказал о диалоге с Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведет диалог с США, который не настроен ни против России, ни против Китая. По его словам, Москва и Пекин — это друзья Минска.
«Какие бы со мной переговоры Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут. Я это прекрасно понимаю», — сказал он в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
По его словам, когда американцы и европейцы пытались вводить против Белоруссии санкции, Москва и Пекин «открыли дверь», за счет чего Минск «фактически был спасен».
«Почему я должен сегодня против них вести какой-то диалог и какую-то политику?» —.
Лукашенко отметил, что Белоруссия «свято соблюдает» союзный договор с Россией. По его словам, Минск и Москва пытаются выстроить союзное государство, и в западных странах об этом знают.
Напомним, Лукашенко также заявил, что США не смогут нанести урон России с помощью ракет. Он отметил, что российская территория слишком велика, а американские ракеты быстрее исчерпаются, чем она будет уничтожена. Президент Белоруссии также упомянул Иран, который продемонстрировал это.