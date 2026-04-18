В Екатеринбурге чиновников лишат служебных машин за плохую уборку города

Мэрия Екатеринбурга намерена лишать служебных автомобилей заместителей глав районов, ответственных за уборку города. Это решение озвучил первый заместитель Главы Екатеринбурга Рустам Галямов. Его слова передает ТГ-канал «Екатеринбург. Главное».
— Это произойдет, если чиновники не наведут порядок на своей территории, — пообещал Рустам Галямов, подчеркнув, что через стекло автомобиля недоработки подрядчиков видны хуже, поэтому по вверенному району лучше ходить пешком.
Отметим, что в апреле в Екатеринбурге проводится традиционный месячник чистоты — специалисты приберут больше 16 миллионов квадратных метров проезжей части, 7 миллионов «квадратов» тротуаров. Также будут отмыты от грязи ограждения, остановки общественного транспорта. До майских праздников будут проведены общегородские субботники.