В Екатеринбурге чиновников лишат служебных машин за плохую уборку города

В мэрии Екатеринбурга объявили месячник чистоты.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Екатеринбурга намерена лишать служебных автомобилей заместителей глав районов, ответственных за уборку города. Это решение озвучил первый заместитель Главы Екатеринбурга Рустам Галямов. Его слова передает ТГ-канал «Екатеринбург. Главное».

— Это произойдет, если чиновники не наведут порядок на своей территории, — пообещал Рустам Галямов, подчеркнув, что через стекло автомобиля недоработки подрядчиков видны хуже, поэтому по вверенному району лучше ходить пешком.

Отметим, что в апреле в Екатеринбурге проводится традиционный месячник чистоты — специалисты приберут больше 16 миллионов квадратных метров проезжей части, 7 миллионов «квадратов» тротуаров. Также будут отмыты от грязи ограждения, остановки общественного транспорта. До майских праздников будут проведены общегородские субботники.