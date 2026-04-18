Страны Запада всегда провоцировали постсоветские республики против России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова прозвучали в беседе с RT.
Как отметил белорусский лидер, ни его страна, ни Украина не были исключением. Их Запад также провоцировал против России. Причем различными способами.
«Вы (Запад — прим. ред.) всегда и нас, и Украину, и другие постсоветские республики провоцировали против России. И Володя Зеленский что-что, а это знал. Я тоже знал и знаю сейчас», — сказал Лукашенко.
Немногим ранее президент Белоруссии высказался о поражении уже бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах. Он подчеркнул, что тот мог потерпеть поражение из-за своей внутренней политики. Поскольку в ней, очевидно, были какие-либо изъяны.