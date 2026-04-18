Лукашенко предположил, что страны Запада могут его «пережевать и выплюнуть»

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу сказал, что стремится подходить прагматично к переговорам с государствами Запада, поскольку понимает, что он «не их сукин сын», и что они его «с удовольствием пережуют и выплюнут».
Лукашенко также заявил, что Минск продолжает считать Москву и Пекин друзьями и помнит, что Россия и Китай открыли ему дверь, когда американцы и европейцы объявляли санкции.
Белоруссия, по словам президента страны, ведет переговоры с США не «против России» и не «против Китая».
В Минске, как сообщалось, планируется провести встречу представителей Белоруссии и США, в ходе которой главной темой предположительно станет урегулирование украинского конфликта.
