«Я не их сукин сын, пережуют и выплюнут»: Лукашенко о переговорах с Западом

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на все переговоры с Западом, прекрасно понимает, что он «не их сукин сын».

Источник: Sputnik.by

Накануне глава государства дал интервью ведущему телеканала RT Рику Санчесу.

«Какие бы со мной переговоры Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут. Я это прекрасно понимаю», — заявил глава государства.

Но Лукашенко исходит из интересов народа, поэтому вынужден вести эти переговоры.

В этой связи глава государства пояснил, что Минск вынужден проводить многовекторную политику, которая обусловлена прежде всего экономическими причинами.

По словам главы государства, Беларусь является экспортно ориентированной страной: более половины производимых товаров и услуг реализуются на внешних рынках, что требует поиска партнеров в разных регионах.

«Что касается многовекторной политики, она исходит из экономики (…) Мы вынуждены свои интересы видеть на Западе, в России, Китае и в Африке», — сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что такая политика продиктована жизненной необходимостью и направлена не на выживание, а на развитие страны и повышение уровня жизни.

Ранее глава государства заявил о намерении развивать отношения с Африкой и Азией. Также он обратил внимание на то, что Беларусь находится в центре Европейского континента, является его частью, поэтому сбрасывать со счетов ЕС нельзя, пусть с ним «сегодня непросто, проще не будет».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше