В Пентагоне сделали резкое заявление об Украине

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Союзники Соединенных Штатов должны взять на себя поддержку Украины, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.

Источник: AP 2024

«Дальнейшая помощь Киеву не должна зависеть от значительных взносов США», — приводит его слова Politico.

Колби призвал американских союзников взять на себя финансирование и производство вооружений.

В начале апреля РИА Новости выяснило, что в подготовленном Белым домом проекте бюджета США на 2027 год нет положений о поддержке Украины. Так, в 92-страничном документе слово «Украина» не встречается ни разу. Американская администрация не предусмотрела помощь Киеву ни путем поставок вооружений и боеприпасов, ни в виде дополнительных финансовых траншей.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше