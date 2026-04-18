Как перемирие в Ливане может повлиять на мирные переговоры США и Ирана

Что известно о перемирии между Израилем и Ливаном.
В полночь 17 апреля 2026 года вступило в силу десятидневное перемирие между Израилем и Ливаном. О достижении этой договоренности президент США Дональд Трамп объявил 15 апреля, после контактов с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Жозефом Ауном. «Для меня было честью разрешить девять войн по всему миру, и эта будет моей десятой, так что давайте покончим с этим!» — написал Трамп в Truth Social. Он также добавил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу и госсекретарю Марко Рубио работать над «долгосрочным миром» и пригласил Ауна и Нетаньяху на переговоры в Белый дом.
При этом 14 апреля состоялась встреча послов Ливана и Израиля — первые содержательные прямые контакты между двумя странами с 1993 года. Израиль и Ливан формально находятся в состоянии войны с 1948 года и не имеют дипломатических отношений.
В первоначальном заявлении Трампа не упоминалась проиранская шиитская группировка «Хезболла», против которой Израиль и вел боевые действия в Ливане. Однако в более поздней публикации американский президент призвал ее «вести себя хорошо» на время перемирия.
Текст ливано-израильского соглашения был опубликован Госдепартаментом США, оно содержит следующие ключевые положения:
режим прекращения огня вводится для начала «добросовестных переговоров» о постоянном соглашении по безопасности и мирному урегулированию. Перемирие может быть продлено по взаимному согласию сторон;
Израиль сохраняет право на любые необходимые меры самообороны против «запланированных, неизбежных или продолжающихся атак». При этом он обязуется не проводить наступательных операций против ливанских целей — гражданских, военных или государственных — на суше, в воздухе или на море;
стороны признают, что исключительную ответственность за суверенитет и национальную оборону Ливана несут только ливанские силы безопасности и что ни одно другое государство или группировка не может претендовать на роль гаранта суверенитета Ливана;
стороны просят США выступить посредником в дальнейших прямых переговорах для решения всех вопросов, включая демаркацию сухопутной границы, с целью заключения всеобъемлющего мирного соглашения.
2 марта 2026 года «Хезболла» нанесла удары по северной части Израиля, поддержав таким образом Иран, против которого Израиль и США начали масштабную операцию. По данным ливанского Минздрава, с этого момента в Ливане в результате израильских ответных действий, включающих атаки с воздуха и бои на земле, погибли более 2,1 тыс. человек, ранены свыше 7 тыс., а более 1,2 млн человек (около 20% населения) стали внутренне перемещенными лицами. С израильской стороны, по официальным данным, погибли два гражданских лица и 13 военнослужащих.
Премьер-министр Ливана Наваф Салам приветствовал прекращение огня, заявив в соцсети X, что это было одной из ключевых целей его страны на переговорах в Вашингтоне на этой неделе. «Поздравляю всех ливанцев с этим достижением, возношу молитвы о павших мучениках, выражаю солидарность с их семьями, с ранеными и с гражданами, вынужденными покинуть свои города и села, и искренне надеюсь, что они смогут вернуться домой как можно скорее», — отметил он. «Хезболла», в свою очередь, заявила, что ее бойцы продолжат «держать палец на спусковом крючке», поскольку опасаются «вероломства врага».
Нетаньяху в видеообращении подтвердил согласие на временное перемирие и подчеркнул, что у сторон появилась возможность заключить «историческое мирное соглашение». При этом он четко заявил, что Израиль не согласился на вывод своих войск из южного Ливана, что является одним из главных требований «Хезболлы». «Это уже не те пять опорных пунктов, которые были до операции… Речь идет о полосе безопасности шириной 10 км, гораздо более мощной, непрерывной и укрепленной, чем ранее. Мы там остаемся и не уходим», — сказал он.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял о планах расширения присутствия ЦАХАЛ на ливанской территории вплоть до реки Литани (протекает примерно в 30 км от границы). Израильские войска разрушили ряд населенных пунктов в этом районе, объясняя свои действия необходимостью создания «буферной зоны» для защиты северных израильских городов от атак «Хезболлы», отмечает Reuters.
Как перемирие влияет на переговоры США и Ирана.
Ливанский конфликт стал серьезным камнем преткновения на переговорах между Вашингтоном и Тегераном, едва не приведя к их срыву. Пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф, выступавший посредником, настаивал на том, что объявленное 8 апреля двухнедельное перемирие между США и Израилем с одной стороны и Ираном — с другой распространяется также на Ливан и другие регионы. Ту же позицию занимал Тегеран. Однако канцелярия Нетаньяху заявила, что соглашение «не включает Ливан». Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал ситуацию «обыкновенным недопониманием»: «Думаю, иранцы полагали, что перемирие распространяется на Ливан, а оно просто не распространяется. Мы никогда не давали такого обещания».
Состоявшиеся вскоре после этого американо-иранские переговоры в Исламабаде завершились без прорыва. В этих условиях перемирие между Израилем и «Хезболлой» стало фактической предпосылкой для продолжения дипломатического процесса. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил 16 апреля, что прекращение огня в Ливане «так же важно, как и в Иране», подчеркнув: Тегеран настойчиво добивается постоянного перемирия на всех фронтах.
Ожидается, что новый раунд американо-иранских переговоров в ближайшее время вновь пройдет в Исламабаде, однако точная дата пока не назначена. Пакистанские официальные лица тем временем проводят консультации с иранской стороной о продлении отдельного перемирия между Израилем, США и Ираном, срок которого истекает уже 21 апреля.
Выход на полноценное мирное соглашение между Израилем и Ливаном также может оказаться непростой задачей. Как отметила в беседе с РБК научный сотрудник ИМЭМО РАН Людмила Самарская, шансы на нормализацию отношений между двумя странами существуют. Однако, по ее оценке, урегулирование едва ли будет устойчивым и долгосрочным, если в самом Ливане не будет достигнут внутренний консенсус по поводу мира с Израилем, а «Хезболла» сохранит за собой роль значимого — пусть и ослабленного — вооруженного актора.
Премьер Нетаньяху выдвинул два ключевых условия в рамках ведущихся переговоров: заключение устойчивого мирного соглашения и разоружение «Хезболлы». Последнее — давнее требование Израиля. Однако его реализуемость остается под вопросом: ливанские власти могут оказаться не в состоянии принудить группировку сложить оружие, а добровольно она вряд ли это сделает, отметила Самарская. «Долгосрочная цель Израиля — стабилизация обстановки на северной границе и обеспечение безопасности собственной территории. Для этого он готов применять широкий спектр инструментов — от военных до политико-дипломатических», — подчеркнула она. При этом, как пишет The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, США возглавят работу по разоружению «Хезболлы».
Согласно условиям предыдущего перемирия, заключенного в конце ноября 2024 года, группировка должна была разоружиться к 31 декабря 2025 года. Однако «Хезболла» не только не выполнила это требование, но и задействовала свои арсеналы для мартовской волны ударов по Израилю. 2 марта премьер-министр Ливана Наваф Салам объявил о запрете любой военной активности «Хезболлы» на территории страны. А 9 апреля ливанское правительство распорядилось, чтобы доступ к оружию в Бейруте и других районах имелся исключительно у государственных структур. Реализация этих решений остается крайне сложной задачей. «Хезболла» — одна из немногих вооруженных группировок, сохранивших свое военное крыло после окончания гражданской войны в Ливане (1975−1990). Фактически она продолжает функционировать как «государство в государстве», лишая центральные власти монополии на применение силы.