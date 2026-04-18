Как перемирие в Ливане может повлиять на мирные переговоры США и Ирана

Ливанский конфликт стал серьезным камнем преткновения на переговорах между Вашингтоном и Тегераном, едва не приведя к их срыву. Пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф, выступавший посредником, настаивал на том, что объявленное 8 апреля двухнедельное перемирие между США и Израилем с одной стороны и Ираном — с другой распространяется также на Ливан и другие регионы. Ту же позицию занимал Тегеран. Однако канцелярия Нетаньяху заявила, что соглашение «не включает Ливан». Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал ситуацию «обыкновенным недопониманием»: «Думаю, иранцы полагали, что перемирие распространяется на Ливан, а оно просто не распространяется. Мы никогда не давали такого обещания».