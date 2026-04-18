Лукашенко: диалог с США не направлен против России или Китая

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Беларусь соблюдает обязательства по Договору о создании Союзного государства с Россией, об этом белорусский лидер Александр Лукашенко сказал в интервью ведущему телеканала RT Рику Санчесу.

Источник: Sputnik.by

Говоря о тесном сотрудничестве с Россией, президент подчеркнул, что Минск и Москва подписали Договор о создании Союзного государства, который определяет стратегическое взаимодействие двух стран.

«Пытаемся выстроить некое союзное государство, идем как по тонкому льду, что-то пытаемся сделать. Что, американцы и Запад этого не знали? Знали! И я свято соблюдаю этот договор», — сказал он.

Вместе с тем, по его мнению, страны Запада на протяжении длительного времени стремились настроить постсоветские государства против России. Он подчеркнул, что был осведомлен о таких подходах.

Лукашенко обратил внимание, что российские власти также ведут диалог с США, а Беларусь действует исходя из собственных национальных интересов и принципа многовекторности, обусловленного интересами экономики.

Глава государства прокомментировал переговоры Минска и Вашингтона, отметив, что диалог с США не направлен против ключевых партнеров страны.

По словам Лукашенко, он неоднократно подчеркивал американской стороне, что Россия и Китай являются для Беларуси не просто партнерами, а друзьями.

Президент подчеркнул, что именно Россия и Китай оказали поддержку Беларуси в период санкционного давления со стороны Запада, фактически открыв для страны новые возможности для сотрудничества и развития.

«Я веду диалог с американцами не против России, не против Китая», — заявил Лукашенко.

