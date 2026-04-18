Мэр Новосибирска Кудрявцев встретился с дипломатами шести стран

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев провёл встречу с дипломатами дружественных стран — руководителями консульств и представительств посольств, работающих в городе. В обсуждении приняли участие представители Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Казахстана и Мьянмы. Стороны подвели итоги совместной работы и обозначили ключевые направления на будущее. Отмечалось, что Россию и эти государства связывают давние партнёрские отношения, а у Новосибирска со многими из них налажены побратимские связи.
«Мы заинтересованы в развитии взаимоотношений с нашими партнёрами в области экономики, культуры, молодёжной политики, образования, туризма и других сферах. Как было отмечено на сегодняшней встрече, у Новосибирска, как и у наших коллег, есть большой потенциал, который нужно развивать», — написал мэр в своём тг-канале.
Отдельное внимание уделили роли культурных проектов в укреплении международных контактов. Фестивали, выставки и гастроли театров привлекают жителей и гостей Новосибирска, помогая лучше познакомиться с традициями и культурой разных стран.
Также было отмечено, что впереди важная дата — 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Мэр выразил надежду, что участники встречи присоединятся к памятным и торжественным мероприятиям, приуроченным к этой дате.