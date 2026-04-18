«Тот же Орбан, только свежий»: Лукашенко раскрыл, почему венгерский премьер провалил выборы

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что после поражения на выборах ощущает прилив сил и чувствует себя моложе. По словам 62-летнего Орбана, боль от проигрыша не сломила его, а наоборот, высвободила огромное количество энергии. Он подчеркнул, что неудача подарила ему новые силы и неожиданное ощущение молодости.