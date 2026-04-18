МИД отреагировал на сокращение дипприсутствия РФ в ЕС: что будет делать Москва

Замглавы МИД Грушко: РФ ответит на сокращение дипприсутствия в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Москва заявила о возможных ответных мерах на сокращение дипломатического присутствия России в странах ЕС. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, Москва рассматривает действия ЕС как дискриминационные. Грушко подчеркнул, что подобная политика противоречит нормам Венской конвенции о дипломатических сношениях, регулирующей дипломатические отношения между государствами.

«Разумеется, подобные действия не остаются без должной реакции с нашей стороны», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее ряд стран ЕС объявил о сокращении численности российских дипломатических миссий, объясняя это соображениями безопасности и текущей политической ситуацией.

Кроме того, сообщалось о дипломатических ограничениях для представителей РФ, которые приняли несмотря на сопротивление Венгрии. Как писал Financial Times, российских дипломатов обяжут уведомлять принимающие страны о планах посетить третьи государства. Уведомление должно быть сделано не менее чем за 24 часа. При этом любая страна ЕС может запретить въезд или транзит.

