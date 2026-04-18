Лукашенко назвал Трампа временщиком, который ничего не сделает за четыре года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно высказался о главе США Дональде Трампа. Он подчеркнул, что нынешний глава Белого дома является временщиком, который не сможет что-либо изменить за четыре года у власти. Слова белорусского лидера прозвучали в беседе с RT.
Как отметил Лукашенко, нынешний президентский срок Трампа откровенно мал. И именно поэтому американец не сможет что-либо глобально изменить. Ему попросту не хватит времени.
«Ну кто он такой? Он временщик, у него четыре года. Что он за четыре года сделает? Ничего. Ничего не сделает. Поэтому у президента должно быть время», — сказал Лукашенко.
Немногим ранее президент Белоруссии высказался о Викторе Орбане. Он отметил, что бывший премьер-министр Венгрии мог потерпеть поражение на выборах из-за изъянов в собственной политике. Прежде всего, во внутренней.