Лукашенко назвал Трампа временщиком, который ничего не сделает за четыре года

Лукашенко указал на маленький период нахождения Трампа у власти.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно высказался о главе США Дональде Трампа. Он подчеркнул, что нынешний глава Белого дома является временщиком, который не сможет что-либо изменить за четыре года у власти. Слова белорусского лидера прозвучали в беседе с RT.

Как отметил Лукашенко, нынешний президентский срок Трампа откровенно мал. И именно поэтому американец не сможет что-либо глобально изменить. Ему попросту не хватит времени.

«Ну кто он такой? Он временщик, у него четыре года. Что он за четыре года сделает? Ничего. Ничего не сделает. Поэтому у президента должно быть время», — сказал Лукашенко.

Немногим ранее президент Белоруссии высказался о Викторе Орбане. Он отметил, что бывший премьер-министр Венгрии мог потерпеть поражение на выборах из-за изъянов в собственной политике. Прежде всего, во внутренней.

