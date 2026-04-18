Президент Беларуси назвал западных политиков временщиками

По словам белорусского лидера, подобный подход характерен для ряда лидеров Европы.
«У вас на Западе, и в этом ваша беда, и (Эммануэля — Sputnik) Макрона, президента Франции, и (канцлера ФРГ Фридриха — Sputnik) Мерца, и так далее, — они временщики», — отметил он.
Лукашенко заявил, что такие политики приходят к власти на ограниченный срок и действуют во имя личной выгоды, а не во благо интересов собственных граждан.
Он также отметил, что ранее западные страны выступали в роли наставников в том числе и для России, Беларуси, Украины и Казахстана. Однако сегодня, по его мнению, ситуация изменилась, и уже самим западным политикам следует делать выводы на основе опыта Беларуси.
Отдельно президент высказался о сроках пребывания у власти в западных странах, упомянув президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что ограниченные сроки не позволяют реализовывать долгосрочные планы.
«Ну кто он такой? Он временщик, у него четыре года. Что он за четыре года сделает? Ничего. Ничего не сделает. Поэтому у президента должно быть время», — сказал Лукашенко.
Поддержка президента.
Отдельно Лукашенко прокомментировал вопрос общественной поддержки. Санчерс привел данные опросов, согласно которым уровень поддержки белорусского лидера составляет около 78%, а сопоставимые зарубежные исследования также показывают высокий показатель — порядка 70%.
На этом фоне, как отметил журналист, некоторые западные политики, включая Трампа, Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера, «лишь мечтают о том, чтобы их так поддерживали».
Лукашенко в ответ заявил, что не считает корректным напрямую сравнивать политиков, однако допустил, что среди них действительно может присутствовать определенная взаимная зависть.
«Дай бог, чтобы у какого-то западного политика было не 78%, не 80%, но хотя бы 60%», — добавил президент.