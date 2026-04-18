Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава администрации Мамоново возглавил Багратионовский округ

Вместо Андрея Семикова в Мамоново временно исполняет обязанности главы администрации его зам Анна Пушкина.

Глава администрации Мамоново Андрей Семиков назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Багратионовского округа. Жителей Багратионовска об этом оповестили через портал муниципалитета «ВКонтакте» вечером 17 апреля, а соответствующее решение окружного Совета депутатов было принято еще 15 апреля.

О том, что в Мамоново временно исполняющей обязанности главы администрации назначена Анна Пушкина, через официальный паблик пока не сообщали, однако на сайте муниципалитета ее фамилия в новой должности уже появилась.

Напомним, что Семиков исполнял обязанности главы администрации Мамоново с декабря 2018 года, а в феврале 2019-го лишился приставки и.о.. Ранее он занимал пост первого заместителя главы администрации Янтарного.

Анна Пушкина, как и Семиков, является членом партии «Единая Россия». Она родилась в Мамоново в 1987 году и в должности первого зама Семикова работала с 2019 года.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
