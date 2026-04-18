Лукашенко: Макрон и Мерц — временщики, которые пришли, схватили и ушли

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц являются временщиками, которые действуют по принципу «пришли, схватили и ушли». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова передает RT.
Как отметил белорусский лидер, сейчас многих западных лидеров объединяет одна и та же беда. Приходя к власти, они стремятся, прежде всего, к личной выгоде. Причем ее многие ставят даже выше, чем действия в интересах собственного народа. И особенно подобное заметно на примере Макрона и Мерца.
«Они временщики. Пришли, схватили и ушли — вот основа их политики. Они не думают о народе Франции, Германии и так далее. И в этом их проблема», — сказал Лукашенко.
Он также добавил, что сегодня Западу стоит поучиться у стран СНГ. Хотя видно, как мало у Европы желания это делать.
«Они нас когда-то учили: Россию, нас, Казахстан, Украину, другие страны. А сейчас они к нам должны приезжать учиться и делать соответствующие выводы. Учиться и делать выводы они не хотят», — добавил Лукашенко.
Тогда же президент РБ прокомментировал заявления о том, что на Западе завидуют уровню его поддержки в стране. По словам Лукашенко, подобное действительно имеет место быть. Поскольку определенная зависть у политиков присутствует.
«Вы абсолютно правы, я тоже об этом часто думаю. Дай бог, чтобы у какого-то западного политика было не 78%, не 80%, но хотя бы 60% [поддержки населения]», — подытожил Лукашенко.
Тогда же президент Белоруссии раскритиковал главу США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что нынешний американский лидер является таким же временщиком. Поэтому он вряд ли сможет глобально что-либо изменить. Тем более, у власти Трамп будет находиться всего четыре года.