«Ну кто он такой?»: Лукашенко отозвался о Трампе в пренебрежительном ключе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT сказал, что президент США Дональд Трамп является «временщиком», который не может успеть что-либо сделать за четыре года пребывания у власти.
«Ну кто он такой? Он временщик, у него четыре года», — сказал Лукашенко. Такой же, по его мнению, является ситуация в Евросоюзе, где также работают «временщики», которые «пришли, схватили и ушли».
Лукашенко заявил, что у президента должно быть время для того, чтобы проделать необходимую работу.
В Минске, как сообщалось, планируется провести встречу представителей Белоруссии и США, в ходе которой главной темой предположительно станет урегулирование украинского конфликта.
