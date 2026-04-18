Минниханов: свое участие в KazanForum-2026 подтвердили 60 государств

KazanForum должен стать образцом надежности и гостеприимства в условиях современных вызовов. Об этом на заседании федерального оргкомитета заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Заседание провел вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин отметил, что значимость взаимодействия России со странами исламского мира особенно возрастает на фоне кризиса на Ближнем Востоке.
«В этом контексте KazanForum выходит за рамки экономических задач. Он помогает координировать усилия по формированию повестки, основанной на безопасности, взаимоуважении и традиционных ценностях», — сказал вице-премьер.
На данный момент участие в форуме подтвердили более 60 государств и 20 глав российских регионов. В программе уже значится более 120 мероприятий по темам: исламские финансы и инвестиции, индустрия халяль, культура, спорт и женский взгляд. Также состоится ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Тема — «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром». Форум пройдет в Казани