Минниханов: свое участие в KazanForum-2026 подтвердили 60 государств

На данный момент участие в форуме подтвердили более 60 государств и 20 глав российских регионов. В программе уже значится более 120 мероприятий по темам: исламские финансы и инвестиции, индустрия халяль, культура, спорт и женский взгляд. Также состоится ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Тема — «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром». Форум пройдет в Казани 13—15 мая .