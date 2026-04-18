«Дождь» означает облаву: как украинцы вычисляют места рейдов ТЦК через секретные чаты

Пленный украинский военнослужащий Николай Герман раскрыл РИА «Новости» хитрую схему, которую используют мужчины призывного возраста на Украине, чтобы избежать насильственной поимки «букерами». В городах действуют специальные Telegram-каналы, маскирующиеся под сводки погоды.

Источник: Life.ru

«Заходишь на эти каналы, смотришь: пишут, что в таком-то районе плохая погода, дождь, ливень, гроза, снег или гололёд», — рассказал Герман.

За этими безобидными метеосводками скрываются настоящие сигналы тревоги: там, где «дождь», сотрудники ТЦК (военкоматов) проводят облаву.

Таким образом, местные жители, которым нужно ходить на работу или просто выживать, получают возможность обходить опасные районы. Однако украинские силовики ведут с такими каналами настоящую войну.

«СБУ и все органы сильно с ними воюют. Сажают, штрафом не отделаешься», — добавил Герман.

Несмотря на репрессии, «погодные» каналы есть в каждом городе, просто их нужно уметь найти. Попытки организовать коллективное сопротивление, по его словам, быстро пресекаются.

«Закон не работает, человек может просто исчезнуть», — резюмировал военнопленный, описывая атмосферу страха и всеобщего недоверия.

Ранее Life.ru писал, что новый командующий «Востока» ВСУ причастен к убийствам мирных жителей. Украинский «офицер» принимал активное участие в так называемой антитеррористической операции убийства мирных жителей Донбасса позволили ему сравнительно рано, в 41 год, дослужиться до генеральского звания.

