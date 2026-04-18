В армии Казахстана изменились правила пользования мобильными телефонами

«В министерстве обороны внесены изменения в приказ, регулирующий порядок вноса, выноса и использования технических средств служебного пользования (в том числе мобильных устройств)», — сообщили в пресс-службе минобороны в субботу.
В ведомстве рассказали, что именно изменилось:
— солдатам, курсантам и кадетам разрешен внос и вынос мобильных телефонов до места размещения (казармы) — в выключенном состоянии;
— пользование телефонами допускается в пределах своего подразделения (казармы), а также в военных госпиталях и медицинских подразделениях;
— время использования определяется командирами на местах — как правило, в личное время без ущерба для боевой подготовки и занятий.
«Ранее военнослужащие могли пользоваться только кнопочными телефонами и строго в ограниченное время. Изменения направлены на повышение бытовых условий и поддержание связи с близкими», — пояснили в оборонном ведомстве.