«Не их сукин сын»: Лукашенко без прикрас описал свои отношения с западными политиками

Александр Лукашенко — о переговорах Белоруссии и Запада. Видео © RT.
«Какие бы со мной переговоры Запад ни вёл, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут», — сказал он в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
Также в ходе беседы Александр Лукашенко ответил критикам переговоров США и Белоруссии. По словам президента, диалог с Западом не направлен против России и Китая. Более того, Москва также ведёт диалог с Вашингтоном.
