«Штаты лучше всех знают о том, как лезть на рожон. И сейчас это делают европейцы. И если Россия им за это ответит, то вряд ли США им помогут. На самом деле мне кажется, что Трамп им скажет, что они сами в этом виноваты», — сказал он в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена.
Риттер также предположил, что Россия таким образом проверит сплоченность Североатлантического альянса, который и так уже разваливается.
В среду Минобороны опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.