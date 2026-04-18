Лукашенко оценил диалог с Западом фразой «не их сукин сын»

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что относится к переговорам с западными странами прагматично.
«Реальная политика Запада нам давно известна. Какие бы со мной переговоры Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут. Я это прекрасно понимаю», — заявил Лукашенко в интервью RT.
В разговоре с журналистом белорусский лидер также заявил, что «свято соблюдает» Договор о создании Союзного государства с Россией и не ведет переговоры с США против России и Китая. Также он напомнил, что, когда США и Европа вводили санкции против Белоруссии, Китай и Россия «открыли ей дверь».
В конце февраля американский президент Дональд Трамп похвалил Лукашенко и отметил, что отношения между США и Белоруссией находятся на высоком уровне. Лукашенко, в свою очередь, говорил, что, несмотря на «определенные ошибки» Вашингтона, он по-прежнему считает себя сторонником Трампа.
Этой весной белорусский президент провел переговоры с делегацией США во главе со спецпосланником Джоном Коулом. После этого Вашингтон снял санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Минфина страны, Белорусской калийной компании и «Беларуськалия», Лукашенко помиловал 250 осужденных.
Кроме того, президент Белоруссии анонсировал «большую сделку» между Белоруссией и США. По его словам, в соглашение войдут вопросы, касающиеся «политзаключенных», находящихся в белорусских тюрьмах, а также темы работы посольств и контроля над ядерными материалами.
Позднее Лукашенко рассказал, что опыт военной службы помогает ему делать определенные выводы из «улыбок, обнимашек, целовашек» с США.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия и Белоруссия «по-союзнически» взаимодействуют в сфере внешней политики и обороны, подходы двух стран к актуальным вопросам международной повестки либо совпадают, либо очень близки.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.