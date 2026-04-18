Лукашенко назвал, в чем «беда» Макрона и Мерца

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии — временщики, в этом беда западных стран и их лидеров. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил в интервью телеканала RT, фрагмент опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
«У вас на Западе, и в этом ваша беда, и Макрона, президента Франции, и Мерца, и так далее, они временщики. Понимаете, они временщики. Пришли, схватили и ушли. Вот основа их политики», — пояснил Лукашенко.
По его словам, западные лидеры не думают о народе своих стран. Лукашенко отметил, что главы стран Запада учили Россию, Белоруссию, Казахстан, Украину и другие государства, а теперь «они к нам должны приезжать учиться и делать соответствующие выводы».
По мнению президента Белоруссии, американский лидер Дональд Трамп тоже является временщиком.
«Ну кто он такой? Он временщик, у него четыре года. Что он за четыре года сделает? Ничего. Ничего не сделает. Поэтому у президента должно быть время», — заключил Лукашенко.
