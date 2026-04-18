Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал, в чем «беда» Макрона и Мерца

Источник: РБК

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии — временщики, в этом беда западных стран и их лидеров. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил в интервью телеканала RT, фрагмент опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«У вас на Западе, и в этом ваша беда, и Макрона, президента Франции, и Мерца, и так далее, они временщики. Понимаете, они временщики. Пришли, схватили и ушли. Вот основа их политики», — пояснил Лукашенко.

По его словам, западные лидеры не думают о народе своих стран. Лукашенко отметил, что главы стран Запада учили Россию, Белоруссию, Казахстан, Украину и другие государства, а теперь «они к нам должны приезжать учиться и делать соответствующие выводы».

По мнению президента Белоруссии, американский лидер Дональд Трамп тоже является временщиком.

«Ну кто он такой? Он временщик, у него четыре года. Что он за четыре года сделает? Ничего. Ничего не сделает. Поэтому у президента должно быть время», — заключил Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что США нужно поучиться у Белоруссии «реальной демократии», которой у нее «во сто крат» больше. По мнению Лукашенко, политика Вашингтона в отношении Венесуэлы, Кубы и Ближнего Востока говорит о том, что США — «самые настоящие диктаторы».

