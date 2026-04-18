Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран открыл воздушное пространство

IRNA: Иран открыл воздушное пространство и часть аэропортов впервые с 28 февраля.

Источник: Marcin Golba/NurPhoto

ТЕГЕРАН, 18 апр — РИА Новости. Иран открыл воздушное пространство и часть аэропортов впервые с 28 февраля, сообщает организация гражданской авиации Ирана.

«В связи с закрытием воздушного пространства страны одновременно с американо-сионистской агрессией с уведомлением соответствующих органов и на основании оценки безопасности… согласно уведомлению NOTAM, выпущенному в 7 часов утра (6.30 мск — ред.) 18 апреля 2026 года, были открыты воздушное пространство страны и ряд аэропортов», — говорится в заявлении, которое приводит агентство IRNA.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
