Трамп прочитает отрывок из Библии к празднованию 250-летия США

Американский президент Дональд Трамп прочитает отрывок из Библии в рамках проекта «Америка читает Библию», приуроченного к 250-летию США. Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает The New York Times.
По словам организаторов, Трамп из Овального кабинета прочтет отрывок из Ветхого Завета, а именно из Второй книги Паралипоменон. NYT пишет, что центральным стихом Второй книги является отрывок, находящийся в 7-й главе: «и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их используется синодальный перевод. — РБК)».
Тем не менее организатор чтений Банни Паундс не подтвердила, что именно этот отрывок достался Трампу. Она сообщила, что американский президент записал свое выступление еще во вторник, 14 апреля.
Недавно, 13 апреля, Трамп опубликовал в своих соцсетях фотографию, на которой изображен в виде фигуры, напоминающей Иисуса Христа. На картинке он был одет в белый хитон и красный гиматий, а из его ладоней шел свет.
В этот же день фотография пропала из соцсетей Трампа. Он заявил, что на картинке, сгенерированной ИИ, он был изображен в образе целителя.
«Я опубликовал это и подумал, что это я в образе врача. Это было связано с Красным Крестом, как работник Красного Креста», — сказал Трамп.
