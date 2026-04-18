В порту Высоцк потушили пожар после атаки беспилотников

В порту Высоцк потушили пожар, возникший утром после атаки беспилотников.

Источник: РБК

В порту Высоцк потушили пожар, возникший утром после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в телеграм-канале.

«Возгорание, возникшее после утренней атаки БПЛА в порту Высоцк полностью ликвидировано», — написал глава региона.

Он поблагодарил сотрудников МЧС России и Ленпожспаса за ликвидацию возгорания, а военных из 6-й армии ВВС и ПВО — за защиту региона при атаках.

Порт Высоцк расположен в Выборгском заливе Балтийского моря. В его границах находятся угольный и нефтеналивной терминалы, а также два терминала по отгрузке сжиженного природного газа.

Пожар в порту начался рано утром после атаки беспилотников на регион. По данным Дрозденко, никто не пострадал, повреждения не зафиксировали.

Всего в ночь на 18 апреля над Ленобластью сбили 27 дронов. Режим беспилотной опасности в регионе объявили в 1:51 мск, она продлилась около 5 часов.

