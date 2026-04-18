Рютте считает, что ядерный зонтик США останется гарантом безопасности в Европе

Ядерный арсенал Франции и Великобритании также обладает сдерживающим эффектом и вносит вклад в общую безопасность альянса, заявил генсек НАТО.

Источник: AP 2024

БЕРЛИН, 18 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ядерный зонтик США является «абсолютным гарантом безопасности в Европе», и высказал мнение, что такая ситуация сохранится и в будущем.

«Американский ядерный зонтик является абсолютным гарантом безопасности здесь, в Европе. И я убежден, что так оно и останется», — сказал Рютте в интервью газете Welt am Sonntag. При этом ядерный арсенал Франции и Великобритании, по его утверждению, также обладает сдерживающим эффектом и вносит вклад в общую безопасность альянса.

«Ядерное сдерживание НАТО остается мощным и жизненно важным компонентом нашей коллективной обороны, которая основывается на надлежащем сочетании ядерных и обычных оборонных возможностей, а также средств противоракетной обороны, дополненных космическим и киберпотенциалом», — утверждал генсек Североатлантического альянса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил 2 марта, что восемь европейских государств выразили желание сотрудничать с Парижем в области совместного ядерного сдерживания. По его словам, речь идет о ФРГ, Великобритании, Польше, Нидерландах, Бельгии, Греции, Швеции и Дании. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 3 марта, комментируя эту инициативу, отметил, что растет риск того, что проблема ядерного распространения начнет выходить из-под контроля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше