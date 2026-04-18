Лукашенко призвал не скупиться на строительстве исторического музея

По словам президента, при создании музейного комплекса необходимо ориентироваться на использование отечественных материалов и брать пример с Китая.
«Все надо делать из своих материалов, как делают китайцы», — подчеркнул он.
В разговоре с новым министром культуры Маратом Марковым глава республики также отметил, что экспозиции должны быть выполнены на высоком уровне.
«Потому что скупой платит дважды. Надо сделать, чтобы избежать всякой критики», — сказал Лукашенко.
Отдельно белорусский лидер обратил внимание на сроки завершения строительства и возможность открытия музея к 17 сентября — Дню народного единства.
Также обсуждался формат будущих экспозиций и размещение собирательного образа исторических личностей на барельефах.
Кроме того, Лукашенко предложил рассмотреть вариант изменения названия музея, чтобы определить наиболее подходящее для будущего культурного объекта — Национальный или Национальный исторический.
В Беларуси проходит республиканский субботник, в нем принимает участие и глава государства. Президент присоединился к работам на площадке строящегося Национального исторического музея.
Строительство музея стартовало в феврале 2025 года, сейчас объект находится на завершающей стадии — его готовность оценивается примерно в 80%.
Кроме того, продолжаются работы по обустройству парка Народного единства, который появится рядом с музеем. Общая площадь благоустраиваемой территории превышает 32 гектара.
Возведению нового музея государство уделяет большое внимание и считает его важным объектом. Проекту присвоен статус всебелорусской молодежной стройки.