Лукашенко призвал не скупиться на строительстве исторического музея

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения строительной площадки Национального исторического музея дал поручения по формированию будущих экспозиций, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

По словам президента, при создании музейного комплекса необходимо ориентироваться на использование отечественных материалов и брать пример с Китая.

«Все надо делать из своих материалов, как делают китайцы», — подчеркнул он.

В разговоре с новым министром культуры Маратом Марковым глава республики также отметил, что экспозиции должны быть выполнены на высоком уровне.

«Потому что скупой платит дважды. Надо сделать, чтобы избежать всякой критики», — сказал Лукашенко.

Отдельно белорусский лидер обратил внимание на сроки завершения строительства и возможность открытия музея к 17 сентября — Дню народного единства.

Также обсуждался формат будущих экспозиций и размещение собирательного образа исторических личностей на барельефах.

Кроме того, Лукашенко предложил рассмотреть вариант изменения названия музея, чтобы определить наиболее подходящее для будущего культурного объекта — Национальный или Национальный исторический.

В Беларуси проходит республиканский субботник, в нем принимает участие и глава государства. Президент присоединился к работам на площадке строящегося Национального исторического музея.

Строительство музея стартовало в феврале 2025 года, сейчас объект находится на завершающей стадии — его готовность оценивается примерно в 80%.

Кроме того, продолжаются работы по обустройству парка Народного единства, который появится рядом с музеем. Общая площадь благоустраиваемой территории превышает 32 гектара.

Возведению нового музея государство уделяет большое внимание и считает его важным объектом. Проекту присвоен статус всебелорусской молодежной стройки.

