Трамп и Налоговая служба США решили урегулировать иск на $10 млрд

Налоговая служба США (IRS) и адвокаты американского президента Дональда Трампа приступили к переговорам о возможном урегулировании иска на $10 млрд из-за утечки его налоговых деклараций, сообщил NBC News со ссылкой на текст их совместного ходатайства, которое было подано в федеральный суд Майами.
Стороны обратились в суд с просьбой приостановить рассмотрение дела на 90 дней для проведения переговоров. В ходатайстве указано, что пауза может помочь «сузить круг вопросов или эффективно их решить без длительного судебного процесса».
Как отмечает Reuters, разбирательство осложняется тем, что Минюст, представляющий IRS, подчиняется исполнительной власти, которую возглавляет сам Трамп. Кроме того, любые возможные выплаты в случае урегулирования, вероятно, будут осуществляться за счет государственных средств, указывает агентство. Трамп ранее заявлял, что в случае выигрыша передаст полученные средства на благотворительность.
Иск связан с утечкой налоговых деклараций Трампа за 2019−2020 годы, которые были обнародованы в СМИ. Истцами помимо американского президента выступают его сыновья Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, а также компания Trump Organization. Трамп заявлял, что американская налоговая не обеспечила должную защиту конфиденциальной информации и допустила ее незаконное раскрытие.
В незаконном разглашении налоговых данных обвинили бывшего подрядчика IRS Чарльза Литтлджона. Изучив полученные от него материалы, The New York Times, в частности, сообщала, что в 2016 году Трамп заплатил $750 млн федерального подоходного налога. Но из предыдущих 15 лет он 10 лет не платил его, выстраивая финансовые схемы, благодаря которым убытки превышали его доходы. Трамп называл эти публикации недостоверными.