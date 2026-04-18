Трамп и Налоговая служба США решили урегулировать иск на $10 млрд

Адвокаты Трампа и IRS ведут переговоры по урегулированию иска об утечке налоговых деклараций. Стороны просят приостановить судебный процесс на 90 дней.

Источник: РБК

Налоговая служба США (IRS) и адвокаты американского президента Дональда Трампа приступили к переговорам о возможном урегулировании иска на $10 млрд из-за утечки его налоговых деклараций, сообщил NBC News со ссылкой на текст их совместного ходатайства, которое было подано в федеральный суд Майами.

Стороны обратились в суд с просьбой приостановить рассмотрение дела на 90 дней для проведения переговоров. В ходатайстве указано, что пауза может помочь «сузить круг вопросов или эффективно их решить без длительного судебного процесса».

Как отмечает Reuters, разбирательство осложняется тем, что Минюст, представляющий IRS, подчиняется исполнительной власти, которую возглавляет сам Трамп. Кроме того, любые возможные выплаты в случае урегулирования, вероятно, будут осуществляться за счет государственных средств, указывает агентство. Трамп ранее заявлял, что в случае выигрыша передаст полученные средства на благотворительность.

Иск связан с утечкой налоговых деклараций Трампа за 2019−2020 годы, которые были обнародованы в СМИ. Истцами помимо американского президента выступают его сыновья Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, а также компания Trump Organization. Трамп заявлял, что американская налоговая не обеспечила должную защиту конфиденциальной информации и допустила ее незаконное раскрытие.

В незаконном разглашении налоговых данных обвинили бывшего подрядчика IRS Чарльза Литтлджона. Изучив полученные от него материалы, The New York Times, в частности, сообщала, что в 2016 году Трамп заплатил $750 млн федерального подоходного налога. Но из предыдущих 15 лет он 10 лет не платил его, выстраивая финансовые схемы, благодаря которым убытки превышали его доходы. Трамп называл эти публикации недостоверными.

В январе 2024 года суд приговорил Литтлджона к пяти годам тюремного заключения. Он признал вину и сообщил, что в 2019 и 2020 годах также украл налоговые декларации тысяч других богатых людей, включая документы основателя Amazon Джеффа Безоса и главы SpaceX Илона Маска.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше