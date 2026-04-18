Трамп и Налоговая служба США решили урегулировать иск на $10 млрд

В незаконном разглашении налоговых данных обвинили бывшего подрядчика IRS Чарльза Литтлджона. Изучив полученные от него материалы, The New York Times, в частности, сообщала, что в 2016 году Трамп заплатил $750 млн федерального подоходного налога. Но из предыдущих 15 лет он 10 лет не платил его, выстраивая финансовые схемы, благодаря которым убытки превышали его доходы. Трамп называл эти публикации недостоверными.