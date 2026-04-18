Тегеран заявил о восстановлении военного контроля над Ормузским проливом

По его словам, это связано с тем, что американцы «продолжают заниматься пиратством и морским разбойничеством под предлогом так называемой блокады».
«По этой причине контроль над Ормузским проливом вернулся к прежнему состоянию, и этот стратегический пролив находится под строгим управлением и контролем вооруженных сил», — говорится в сообщении.
Накануне, 17 апреля, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил об открытии пролива для судоходства, связав это с прекращением огня в Ливане. Как уточнил Арагчи, транзит будет разрешен по согласованному маршруту.
Председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи подчеркнул, что в проливе движение разрешено только торговым судам.
