Тегеран заявил о восстановлении военного контроля над Ормузским проливом

Источник: РБК

Иран вернул военный контроль над Ормузским проливом, заявил представитель центрального штаба ВС Ирана "Хазрат Хатам аль-Анбия. Его слова передает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По его словам, это связано с тем, что американцы «продолжают заниматься пиратством и морским разбойничеством под предлогом так называемой блокады».

«По этой причине контроль над Ормузским проливом вернулся к прежнему состоянию, и этот стратегический пролив находится под строгим управлением и контролем вооруженных сил», — говорится в сообщении.

Накануне, 17 апреля, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил об открытии пролива для судоходства, связав это с прекращением огня в Ливане. Как уточнил Арагчи, транзит будет разрешен по согласованному маршруту.

Председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи подчеркнул, что в проливе движение разрешено только торговым судам.

Материал дополняется.

