Американская делегация впервые за 10 лет официально посетила Кубу

Американская дипломатическая делегация встретилась с представителями Кубы в Гаване для проведения переговоров. Об этом сообщили CBS News и Axios со ссылкой на источники.
Чиновники Госдепартамента США провели несколько встреч с кубинскими официальными лицами. Высокопоставленный чиновник Госдепа сообщил Axios лишь об одном участнике переговоров — внуке кубинского лидера Рауля Кастро Рауле Гильермо Родригесе Кастро.
В ходе переговоров американская делегация предупредила кубинские власти о необходимости проведения в стране политических и экономических реформ. Кроме того, Вашингтон потребовал у Гаваны освободить политических заключенных.
«[Американская] делегация вновь подчеркнула, что кубинская экономика находится в свободном падении и что у правящей элиты острова есть небольшой промежуток времени, чтобы провести ключевые реформы при поддержке США, прежде чем ситуация необратимо ухудшится», — заявил американский чиновник CBS News.
Axios уточнило, что американская делегация предложила кубинским коллегам помочь восстановить интернет в стране, предоставив доступ к спутниковой связи Starlink, принадлежащей компании SpaceX Илона Маска.
Посещение Кубы американской делегации с официальным визитом состоялось впервые с 2016 года. Остров посетил тогдашний президент США Барак Обама. Тогда он стал первым за 88 лет действующим американским лидером, посетившим карибского соседа Соединенных Штатов.
Отношения Вашингтона и Гаваны остаются напряженными. Куба считает, что США пытаются ввести топливную блокаду острова. Президент США Дональд Трамп объявлял режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы.
Накануне, 17 апреля, The Wall Street Journal сообщила, что внук Рауля Кастро попытался передать Трампу секретное письмо в обход дипломатических каналов. Газета не раскрыла сути письма Рауля Гильермо Родригеса Кастро, однако опрошенные эксперты утверждают, что кубинские власти хотели обойти госсекретаря Марко Рубио — сына кубинских иммигрантов.