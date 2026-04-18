Американская делегация впервые за 10 лет официально посетила Кубу

Американская делегация впервые за 10 лет, с момента визита на Кубу Барака Обамы, прилетела на остров для проведения переговоров на фоне давления Трампа на власти островного государства.

Источник: AP 2024

Американская дипломатическая делегация встретилась с представителями Кубы в Гаване для проведения переговоров. Об этом сообщили CBS News и Axios со ссылкой на источники.

Чиновники Госдепартамента США провели несколько встреч с кубинскими официальными лицами. Высокопоставленный чиновник Госдепа сообщил Axios лишь об одном участнике переговоров — внуке кубинского лидера Рауля Кастро Рауле Гильермо Родригесе Кастро.

В ходе переговоров американская делегация предупредила кубинские власти о необходимости проведения в стране политических и экономических реформ. Кроме того, Вашингтон потребовал у Гаваны освободить политических заключенных.

«[Американская] делегация вновь подчеркнула, что кубинская экономика находится в свободном падении и что у правящей элиты острова есть небольшой промежуток времени, чтобы провести ключевые реформы при поддержке США, прежде чем ситуация необратимо ухудшится», — заявил американский чиновник CBS News.

Axios уточнило, что американская делегация предложила кубинским коллегам помочь восстановить интернет в стране, предоставив доступ к спутниковой связи Starlink, принадлежащей компании SpaceX Илона Маска.

Посещение Кубы американской делегации с официальным визитом состоялось впервые с 2016 года. Остров посетил тогдашний президент США Барак Обама. Тогда он стал первым за 88 лет действующим американским лидером, посетившим карибского соседа Соединенных Штатов.

Отношения Вашингтона и Гаваны остаются напряженными. Куба считает, что США пытаются ввести топливную блокаду острова. Президент США Дональд Трамп объявлял режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы.

Накануне, 17 апреля, The Wall Street Journal сообщила, что внук Рауля Кастро попытался передать Трампу секретное письмо в обход дипломатических каналов. Газета не раскрыла сути письма Рауля Гильермо Родригеса Кастро, однако опрошенные эксперты утверждают, что кубинские власти хотели обойти госсекретаря Марко Рубио — сына кубинских иммигрантов.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше