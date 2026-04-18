В Севастополе обломки беспилотника упали на территории университета

В здании Севастопольского государственного университета (СевГУ) выбило несколько окон в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Голландии в здании СевГУ выбито несколько окон и на территории зафиксировано падение обломков сбитых БПЛА», — написал глава города.
Еще в четырех многоквартирных домах в центре Севастополя и в районе Инкермана при падении обломков дронов были повреждены окна. Один сбитый дрон упал на резервуар в районе микрорайона Казачья Бухта, загорелось топливо. По данным Развожаева, никто не пострадал. Он уточнил, что в резервуаре не было стратегических запасов топлива.
«В трех СНТ из-за сбитых БПЛА повреждения получили пять частных домов и один автомобиль. В четырех СНТ также зафиксированы падения осколков на участки», — добавил губернатор.
Всего в ночь на 18 апреля над Севастополем уничтожили 22 украинских беспилотника. Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 0:48 мск. Через два часа губернатор объявил отбой воздушной тревоги.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.