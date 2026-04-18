Более 18 млн. рублей уже собрано на республиканском субботнике по Беларуси

«По оперативным данным, в республиканском субботнике приняли участие около 2,3 млн. граждан и собрано более 18 млн. рублей», — говорится в сообщении.
При этом жители страны воспринимают благоустройство как личную ответственность и проявление патриотизма, рассказала заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, которая также приняла участие в субботнике в Минском районе.
«Это и есть патриотизм. Патриотизм — это делать что-то для своей страны и для своего вот этого большого дома», — сказала заместитель премьер-министра.
По ее словам, участие в таких акциях и сама идея благоустройства своими силами стало традицией.
Петкевич отметила, что граждане занимаются уборкой территорий, посадкой деревьев, а также приведением в порядок памятных мест и воинских захоронений в преддверии Радуницы и Дня Победы.
Она также подчеркнула, что подобные инициативы регулярно проходят не только на республиканском уровне, но и по инициативе регионов и самих граждан.
Сегодня в Беларуси проходит республиканский субботник, в нем принимает участие и глава государства Александр Лукашенко. Президент присоединился к работам на площадке строящегося Национального исторического музея.
Все средства, заработанные в ходе мероприятия, направят на создание постоянной экспозиции будущего музея, а также на сопутствующие работы. Этот проект станет самым знаковым и масштабным культурным проектом последних лет.