Более 18 млн. рублей уже собрано на республиканском субботнике по Беларуси

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Общий объем собранных средств на республиканском субботнике уже превысил 18 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Источник: Sputnik.by

«По оперативным данным, в республиканском субботнике приняли участие около 2,3 млн. граждан и собрано более 18 млн. рублей», — говорится в сообщении.

При этом жители страны воспринимают благоустройство как личную ответственность и проявление патриотизма, рассказала заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, которая также приняла участие в субботнике в Минском районе.

«Это и есть патриотизм. Патриотизм — это делать что-то для своей страны и для своего вот этого большого дома», — сказала заместитель премьер-министра.

По ее словам, участие в таких акциях и сама идея благоустройства своими силами стало традицией.

Петкевич отметила, что граждане занимаются уборкой территорий, посадкой деревьев, а также приведением в порядок памятных мест и воинских захоронений в преддверии Радуницы и Дня Победы.

Она также подчеркнула, что подобные инициативы регулярно проходят не только на республиканском уровне, но и по инициативе регионов и самих граждан.

Сегодня в Беларуси проходит республиканский субботник, в нем принимает участие и глава государства Александр Лукашенко. Президент присоединился к работам на площадке строящегося Национального исторического музея.

Все средства, заработанные в ходе мероприятия, направят на создание постоянной экспозиции будущего музея, а также на сопутствующие работы. Этот проект станет самым знаковым и масштабным культурным проектом последних лет.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
