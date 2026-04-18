Премьер Испании выступил за реформирование ООН

Педро Санчес также высказался за то, чтобы организацию возглавила женщина.

Источник: AP 2024

МАДРИД, 18 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о необходимости реформировать ООН.

«Мы знаем, что многосторонняя система нуждается в обновлении, — сказал премьер, чье выступление транслировалось на сайте кабмина. — Мы знаем, что она сможет выжить только в том случае, если будет реформирована в соответствии с реалиями мира XXI века».

«Мы считаем, что настал момент, чтобы ООН была обновлена, реформирована», — подчеркнул Санчес. Он также высказался за то, чтобы организацию возглавила женщина.

