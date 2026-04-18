Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: НАТО находится не в лучшем состоянии

Это все могут признать, заявил министр иностранных дел России.

Источник: Reuters

АНТАЛЬЯ /Турция/, 18 апреля. /ТАСС/. НАТО сейчас находится не в лучшем состоянии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

«НАТО находится не в лучшем состоянии, мы это, наверное, все можем признать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела НАТО», — отметил он.

«Мы не бегаем по территориям стран-членов, ни наши послы, ни другие наши представители, которые в нынешних условиях оказываются в европейских странах, входящих в НАТО», — добавил Лавров.

