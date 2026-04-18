Лавров: НАТО находится не в лучшем состоянии

АНТАЛЬЯ /Турция/, 18 апреля. /ТАСС/. НАТО сейчас находится не в лучшем состоянии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.
«НАТО находится не в лучшем состоянии, мы это, наверное, все можем признать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела НАТО», — отметил он.
«Мы не бегаем по территориям стран-членов, ни наши послы, ни другие наши представители, которые в нынешних условиях оказываются в европейских странах, входящих в НАТО», — добавил Лавров.
Узнать больше по теме
