Иран частично открыл небо для гражданских самолетов

Часть восточного воздушного пространства Ирана с сегодняшнего дня открыта для международных рейсов — впервые с 28 февраля, пишут SNN и Al Arabia со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации страны.
Западная часть остается закрытой, сказал источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока. По его словам, аэропорты Тегерана в течение ближайшей недели будут работать на прием и выпуск самолетов ежедневно по 11 часов в сутки.
Для полетов, по словам собеседника агентства, действует несколько условий. Так, за пять минут до вхождения в воздушное пространство Исламской Республики самолет должны идентифицировать, а за пять минут до выхода из этого пространства судно обязано установить связь с диспетчерами соседней страны. Такой порядок актуален до утра следующей субботы, 25 апреля.
Iran International пишет со ссылкой на организацию гражданской авиации, что полеты в аэропортах по всей стране возобновят постепенно, в зависимости от технической и оперативной готовности военных и гражданских секторов.
По оценкам туроператоров, компенсация может занять 8−9 месяцев. Вместо нее участники рынка предпочитают оперативно возвращать деньги за туры на Ближний Восток или перебронировать их без обращения к фонду туроператоров.
По информации The Wall Street Journal, очередной раунд переговоров между США и Ираном может состояться 20 апреля в Пакистане, однако официально дата еще не назначена.
Президент США Дональд Трамп говорил, что рассчитывает на заключение соглашения с Ираном «через день-два». Он отметил, что Иран заинтересован и во встрече, и в заключении сделки.
