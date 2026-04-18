Иран частично открыл небо для гражданских самолетов

Иран впервые с конца февраля частично открыл свое воздушное пространство. Восток страны доступен для международных рейсов, запад остается закрыт.

Источник: РБК

Часть восточного воздушного пространства Ирана с сегодняшнего дня открыта для международных рейсов — впервые с 28 февраля, пишут SNN и Al Arabia со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации страны.

Западная часть остается закрытой, сказал источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока. По его словам, аэропорты Тегерана в течение ближайшей недели будут работать на прием и выпуск самолетов ежедневно по 11 часов в сутки.

Для полетов, по словам собеседника агентства, действует несколько условий. Так, за пять минут до вхождения в воздушное пространство Исламской Республики самолет должны идентифицировать, а за пять минут до выхода из этого пространства судно обязано установить связь с диспетчерами соседней страны. Такой порядок актуален до утра следующей субботы, 25 апреля.

Iran International пишет со ссылкой на организацию гражданской авиации, что полеты в аэропортах по всей стране возобновят постепенно, в зависимости от технической и оперативной готовности военных и гражданских секторов.

После начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана ряд стран на Ближнем Востоке закрыли свое воздушное пространство. Из-за начала боевых действий туристы столкнулись с отменой туров на Ближний Восток.

По оценкам туроператоров, компенсация может занять 8−9 месяцев. Вместо нее участники рынка предпочитают оперативно возвращать деньги за туры на Ближний Восток или перебронировать их без обращения к фонду туроператоров.

По информации The Wall Street Journal, очередной раунд переговоров между США и Ираном может состояться 20 апреля в Пакистане, однако официально дата еще не назначена.

Президент США Дональд Трамп говорил, что рассчитывает на заключение соглашения с Ираном «через день-два». Он отметил, что Иран заинтересован и во встрече, и в заключении сделки.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше