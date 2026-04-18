Президент Польши выронил пакетик со снюсом во время телеэфира

У президента Польши Кароля Навроцкого во время интервью на телеканале Zero выпал пакетик со снюсом, сообщает издание Fakt.
Инцидент произошел, когда один из зрителей в прямом эфире задал президенту вопрос о шансах уладить спор между партиями «Право и справедливость» и «Гражданская платформа». В этот момент ведущий программы Роберт Мазурек наклонился, чтобы поднять с пола пакетик со снюсом. Когда Мазурек передал его президенту, в аудитории прозвучал смех.
«Мы приносим извинения. Они смеются над тем фактом, что я подал снюс президенту», — объяснил ведущий.
В сентябре 2025 году Навроцкого заподозрили в употреблении снюса во время сессии Генассамблеи ООН. Позднее политик в эфире польского радио заявил, что пока не намерен отказываться от снюса, однако допустил, что «когда-нибудь бросит».
