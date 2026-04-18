Лавров назвал контроль нефти одной из целей операции США в Иране

АНТАЛЬЯ, 18 апреля. /ТАСС/. Контроль над нефтью, проходящей через Ормузский пролив, был одной из ключевых целей американской операции в Иране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.
«Война в Персидском заливе, здесь, на мой взгляд, нет никакого злого умысла. Я не думаю, что действительно были планы уничтожить цивилизацию. Это, по-моему, фигура речи. Но какие были планы — это поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив, Османский залив», — заметил министр.