Лавров назвал контроль нефти одной из целей операции США в Иране

Министр иностранных дел России заявил, что не думает, что были планы уничтожить цивилизацию.

Источник: Reuters

АНТАЛЬЯ, 18 апреля. /ТАСС/. Контроль над нефтью, проходящей через Ормузский пролив, был одной из ключевых целей американской операции в Иране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

«Война в Персидском заливе, здесь, на мой взгляд, нет никакого злого умысла. Я не думаю, что действительно были планы уничтожить цивилизацию. Это, по-моему, фигура речи. Но какие были планы — это поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив, Османский залив», — заметил министр.

7 апреля президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран как цивилизация может погибнуть в ближайшие часы после истечения срока выдвинутого Вашингтоном ультиматума о заключении сделки.

