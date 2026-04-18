Лавров оценил состояние НАТО

НАТО сегодня находится не в лучшем состоянии, но Россия не вмешивается во внутренние дела альянса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.
«НАТО находится не в лучшем состоянии, мы все, наверное, это можем признать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела НАТО», — сказал глава внешнеполитического ведомства (цитата по «РИА Новости»).
Среди тем, которые Лавров также затронул в ходе выступления — кризис на Ближнем Востоке, украинский конфликт, расширение НАТО.
Материал дополняется.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.