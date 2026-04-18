Иран отказался от нового раунда переговоров с США

В свою очередь спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отверг недавние заявления президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном, назвав их ложными все семь его утверждений. Калибаф, возглавлявший иранскую переговорную группу на недавних переговорах в Исламабаде при посредничестве Пакистана, написал, что в условиях продолжающейся блокады Ормузский пролив не останется открытым, проход через него будет осуществляться по установленному маршруту и с разрешения Ирана. Эти вопросы будут решаться на местах, а не в социальных сетях, подчеркнул он.