Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров предостерег от желания называть Россию «бумажным тигром»

Отсутствие на Западе понимания, где у России «красная линия», имеет свои плюсы, заявил на Анталийском дипломатическом форуме министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: РБК

Отсутствие на Западе понимания, где у России «красная линия», имеет свои плюсы, заявил на Анталийском дипломатическом форуме министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, несмотря на предупреждения Москвы, Запад постоянно пересекает «все новые и новые красные линии», в том числе предоставляют Украине свое воздушное пространство и дроны.

«Может быть, кто-нибудь называет и нас тоже бумажным тигром, как Трамп назвал НАТО. Но я бы предостерег от таких параллелей, у нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим: Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия», — подчеркнул Лавров.

«Бумажный тигр» — китайская идиома, популяризированная Мао Цзэдуном, которая означает, что некто кажется могущественным, но на самом деле слаб и не способен на активные действия.

Материал дополняется.

«Бумажный тигр»: почему Трамп так назвал Россию и при чем здесь Мао Цзэдун
Выражение «бумажный тигр» используют для обозначения силы, которая кажется грозной лишь на словах. Эта незнакомая западному миру китайская метафора обрела популярность в СМИ после того, как Дональд Трамп использовал ее по отношению к России. В материале разбираем происхождение фразы и ее политическое значение.
Читать дальше