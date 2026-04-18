Лавров предостерег от желания называть Россию «бумажным тигром»

Отсутствие на Западе понимания, где у России «красная линия», имеет свои плюсы, заявил на Анталийском дипломатическом форуме министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, несмотря на предупреждения Москвы, Запад постоянно пересекает «все новые и новые красные линии», в том числе предоставляют Украине свое воздушное пространство и дроны.
«Может быть, кто-нибудь называет и нас тоже бумажным тигром, как Трамп назвал НАТО. Но я бы предостерег от таких параллелей, у нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим: Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия», — подчеркнул Лавров.
«Бумажный тигр» — китайская идиома, популяризированная Мао Цзэдуном, которая означает, что некто кажется могущественным, но на самом деле слаб и не способен на активные действия.
