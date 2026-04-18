Появились кадры последствий атаки БПЛА на роддом в Новокуйбышевске

ВСУ попытались атаковать родильный дом в Новокуйбышевске. Кадрами с последствиями удара БПЛА поделился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
По словам Федорищева, прилет беспилотника произошел в непосредственной близости от медучреждения, где в тот момент находились новорожденные, роженицы, пациентки гинекологического отделения и медицинский персонал.
Как сообщил глава региона, женщины и младенцы были оперативно эвакуированы в другие больницы. Их сопровождают врачи и психологи. В результате атаки выбиты оконные блоки, повреждены машины скорой помощи.
Федорищев поручил создать оперативный штаб. Ущерб планируется возместить из областного бюджета.
Помимо этого, под удары БПЛА попали промышленные предприятия региона, откуда также эвакуировали персонал.
Губернатор Самарской области объявил угрозу атаки беспилотников в регионе в 3:22 мск. По его словам, в области ввели план «Ковер» — небо закрыли для полетов на любой высоте. В 3:32 мск пресс-служба Росавиации сообщила о введении ограничений на полеты в аэропорту Самары, которые сняли только к 12:15 мск.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.