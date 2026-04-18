Фотофакт: Лукашенко со шпицем Умкой высадил деревья на субботнике

В этом году субботник проходит в стране 18 апреля.
Глава государства сегодня работал на площадке строящегося Национального исторического музея, а также парка Народного единства. Общая площадь благоустраиваемой территории превышает 32 гектара.
«План серьезный — высадить около сотни деревьев», — сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Рядом с президентом был замечен и шпиц Умка, которые регулярно сопровождает белорусского лидера на мероприятиях.
Все средства, заработанные в ходе субботника, будут направлены на создание постоянной экспозиции Национального исторического музея Беларуси, а также на сопутствующие работы. Музей станет самым знаковым и масштабным культурным проектом последних лет.
Строительство музея стартовало в феврале 2025 года, сейчас объект находится на завершающей стадии — его готовность оценивается примерно в 80%.