Фотофакт: Лукашенко со шпицем Умкой высадил деревья на субботнике

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко принял участие в республиканском субботнике.

Источник: Sputnik.by

В этом году субботник проходит в стране 18 апреля.

Глава государства сегодня работал на площадке строящегося Национального исторического музея, а также парка Народного единства. Общая площадь благоустраиваемой территории превышает 32 гектара.

«План серьезный — высадить около сотни деревьев», — сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Рядом с президентом был замечен и шпиц Умка, которые регулярно сопровождает белорусского лидера на мероприятиях.

Все средства, заработанные в ходе субботника, будут направлены на создание постоянной экспозиции Национального исторического музея Беларуси, а также на сопутствующие работы. Музей станет самым знаковым и масштабным культурным проектом последних лет.

Строительство музея стартовало в феврале 2025 года, сейчас объект находится на завершающей стадии — его готовность оценивается примерно в 80%.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше