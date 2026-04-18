Лавров заявил о множестве разногласий России с администрацией Трампа

У России есть очень много разногласий с нынешней американской администраций по двусторонним вопросам и санкциям. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
«У нас очень много разногласий с нынешней американской администрацией, особенно в том, что касается практически развивающихся дел. И санкции никакие не сняты с Байденовских времен (санкции, введенные в период президентского срока Джо Байдена. — РБК), даже собственность дипломатическая не возвращена, и наши компании уже под новые санкции попали: ЛУКОЙЛ, “Роснефть”, вы знаете, которые уже сама администрация [президента США Дональда] Трампа объявила», — заявил Лавров, добавив, что власти США не скрывают своей цели — «доминирование США на мировых рынках энергоносителей».
«У нас назрел разговор о том, как видят американцы будущие наши экономические отношения, потому что они все время говорят, что с Украиной порешаем, тогда у нас будет безграничное поле для взаимовыгодного взаимодействия», — сказал Лавров. Однако в отличие от экс-президента США Джо Байдена, который запретил вообще какие-либо контакты с Россией, стал требовать от всех стран изолировать Москву, президент Трамп высказался за диалог, подчеркнул Лавров.
Ранее, утром 18 апреля, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва продолжает взаимодействие с Вашингтоном по экономическим и энергетическим вопросам. Дмитриев, опубликовав фотографию с лицензией Минфина США, разрешающую закупку российской нефти, отметил, что, несмотря на активное политическое сопротивление, снятие санкций было продлено.
США выдали новое разрешение, выводящее из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные до 17 апреля 2026 года. Разрешение будет действовать до 16 мая 2026 года.
Россия называет западные санкции неэффективными и незаконными.