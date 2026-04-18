Лавров заявил о множестве разногласий России с администрацией Трампа

«У нас очень много разногласий с нынешней американской администрацией, особенно в том, что касается практически развивающихся дел. И санкции никакие не сняты с Байденовских времен (санкции, введенные в период президентского срока Джо Байдена. — РБК), даже собственность дипломатическая не возвращена, и наши компании уже под новые санкции попали: ЛУКОЙЛ, “Роснефть”, вы знаете, которые уже сама администрация [президента США Дональда] Трампа объявила», — заявил Лавров, добавив, что власти США не скрывают своей цели — «доминирование США на мировых рынках энергоносителей».